FOTO - Como-Roma 2-0

Dopo le vittorie con Lecce e Braga allo Stadio Olimpico, la Roma cade nuovamente in trasferta. In casa del Como finisce 2-0 per gli uomini di Fabregas: Gabrielloni e Nico Paz stendono i giallorossi in pieno recupero. Senza Paredes, Cristante, Mancini e Hummels in campo, Ranieri si affida a Celik, Ndicka ed Hermoso in difesa, dà chance a Le Fée a centrocampo accanto a Koné, davanti ancora Dybala centravanti supportato da El Shaarawy e Saelemaekers.

Nel primo tempo la Roma chiude il Como per 20' e ci prova con la conclusione al volo di Saelemaekers, poi intorno al 28' Koné sigla il vantaggio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di El Shaarawy ad inizio azione. Nel finale di primo tempo Nico Paz spaventa Svilar ma la prima frazione di gioco termina 0-0. Nella ripresa Ranieri manda in campo Dovbyk, ma la Roma soffre il Como, rientrato in campo più aggressivo e incisivo. Poi spazio anche agli ingressi di Mancini, Pellegrini e Pisilli e la Roma è pericolosa una sola volta con il tentativo di sinistro di Dybala. In pieno recupero, al 93', Gabrielloni anticipa Ndicka e sigla il vantaggio. Quattro minuti dopo Nico Paz sfrutta un ripartenza dei suoi e raddoppia chiudendo la sfida. Gli scatti del match: