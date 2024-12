Fiorentina, il dg Ferrari: "Le condizioni di Bove? Farà altri accertamenti in settimana, poi sapremo meglio" (VIDEO)

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti poco prima dell'inizio dell'assemblea di Lega e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle condizioni di Edoardo Bove. Ecco le sue parole: "Abbiamo tutti il cuore e il pensiero a Bove, quindi il campionato viene dopo. Edoardo deve fare altri accertamenti ed esami questa settimana e poi sapremo meglio".

