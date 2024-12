Empoli, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Pellegri: stagione finita

Bruttissime notizie per l'Empoli di Roberto D'Aversa, che dovrà fare a meno del proprio centravanti per tutta la stagione. Sostituito al minuto 10 della partita contro l'Hellas Verona, Pietro Pellegri aveva immediatamente chiesto il cambio in seguito a una torsione innaturale del ginocchio e gli esami strumentali hanno confermato le pessime sensazioni iniziali: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. L'attaccante salterà quindi la sfida contro la Roma, in programma il weekend del 9 marzo (data e orario da stabilire) e valida per la ventottesima giornata di Serie A.