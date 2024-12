La Roma tornerà in campo domenica 29 dicembre per l'ultimo appuntamento del 2024 che la vedrà ospite a San Siro dal Milan. A due giorni dalla sfida con i rossoneri, parlerà Claudio Ranieri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Appuntamento alle 13 di venerdì 27 dicembre dalla sala stampa di Trigoria per le parole dell'allenatore giallorosso.