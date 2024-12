Como-Roma: Svilar furioso con i compagni dopo il fischio finale

L'ennesimo passo falso in trasferta contro il Como è stato un boccone difficile da digerire, sia per i tifosi che per i giocatori in campo. In particolare la sconfitta non è andata giù al portiere Mile Svilar, autore di numerose parate importanti e costretto a capitolare nei minuti di recupero.

Come riporta il sito sportivo giallorosso infatti l'estremo difensore avrebbe inveito ripetutamente contro i compagni di squadra dopo il fischio finale, con Mathew Ryan che avrebbe cercato (invano) di calmarlo. Il giocatore poi è andato ad applaudire i tifosi nel settore ospiti prima di rientrare negli spogliatoi ancora nervoso per il risultato negativo.

(il Romanista)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE