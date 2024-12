Como-Roma: striscioni dei Roma Club rovesciati in segno di protesta per la trasferta vietata (FOTO)

Dopo le vittorie con Lecce e Braga all'Olimpico, la Roma fa tappa a Como per la 16esima giornata di campionato senza, però, i tifosi al seguito. Infatti, il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha vietato la trasferta a Como per i tifosi giallorossi residenti nella Regione Lazio. Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sono presenti i Roma Club che hanno esposto gli striscioni rovesciati in segno di protesta per la chiusura della trasferta.

? Tutti gli striscioni dei Roma Club presenti a Como sono stati esposti rovesciati in segno di protesta per la chiusura della trasferta ai residenti nel Lazio#ComoRoma #asroma ??? pic.twitter.com/lAN917iw28 — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2024