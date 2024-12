Como-Roma: ottava sconfitta in 16 partite di campionato. È la quarta volta nella storia giallorossa

Ennesimo passo falso per la Roma di Claudio Ranieri che perde in trasferta 2-0 a Como tornando nelle zone basse della classifica. Un risultato che è l'ottava sconfitta nelle prime sedici giornate di campionato, un precedente che nella storia giallorossa (come ricorda il portale delle statistiche) si ritrova solamente in altre tre occasioni: 1973/74, 1950/51 e 1949/50.

4 - Questa è la quarta volta nella storia che la Roma esce sconfitta in almeno otto delle prime 16 gare stagionali di un campionato di Serie A, dopo 1973/74, 1950/51 e 1949/50. Fragile.#ComoRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2024