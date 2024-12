Como-Roma, i convocati di Ranieri: ancora assente Cristante, torna Paredes (FOTO)

Domani alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il match tra Como e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figura Bryan Cristante, il quale è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato in occasione della partita contro l'Atalanta. Presente, invece, Leandro Paredes, che aveva saltato la gara contro il Braga per influenza.

La lista dei convocati

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.