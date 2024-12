Problema dell'ultimo minuto per la Roma e Claudio Ranieri. I giallorossi alle 18.00 scendono in campo in casa del Como nella 16esima giornata di campionato ma Mats Hummels, inizialmente schierato nel terzetto difensivo titolare con Celik e Ndicka, ha la febbre. Il tedesco ha provato a recuperare ma si accomoda in panchina: al suo posto gioca Hermoso.