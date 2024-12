COMO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma va a caccia della terza vittoria consecutiva tra tutte le competizioni e oggi alle ore 18 affronterà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como di Fabregas nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto in classifica con 16 punti mentre i lariani sono diciassettesimi a quota 12.

Mister Ranieri sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione vista contro il Braga, apportando soltanto alcune modifiche: davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Hummels-Ndicka mentre sulle fasce spazio per Angelino e la conferma di Abdulhamid. A centrocampo pronta la coppia Pisilli-Koné, sulla trequarti Saelemaekers e ancora capitan Pellegrini alle spalle di Dybala.

DOVE VEDERE COMO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Como-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COMO: Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Da Cunha; Belotti.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

LE QUOTE

COMO-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.70 3.15 2.10 SISAL 3.75 3.20 2.10 PLANETWIN365 3.70 3.20 2.09 SNAI 3.65 3.15 2.10

