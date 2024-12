Dopo le vittorie con Lecce e Braga all'Olimpico, la Roma è attesa domenica alle 18.00 in casa del Como nella gara valida per la 16esima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, dopo la conferenza stampa, Cesc Fabregas ha diramato l'elenco dei convocati: Sergi Roberto torna a disposizione del tecnico spagnolo.

Here’s the squad list for tomorrow’s match against Roma ? pic.twitter.com/7itwGReH0G

— Como1907 (@Como_1907) December 14, 2024