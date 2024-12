Cassetti: "Como-Roma sarà una partita tosta per entrambe le squadre. I giallorossi sono in ripresa, Ranieri ha grandissima esperienza"

ASROMA.COM - Marco Cassetti, ex difensore di Roma e Como, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso nel corso del podcast "Serie A Preview" alla vigilia del match Como-Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Sinigallia. Ecco le sue parole.

Come sta andando questa esperienza a Como?

"Molto bene. L'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato e abbiamo ottenuto la promozione dopo tantissimi anni. In questa stagione siamo partiti così e così, anche se avremmo meritato qualche punto in più. Alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo, abbiamo fatto degli errori ma stiamo lavorando per cercare di ridurli al minimo. Voglio la salvezza, sarebbe un traguardo importante".

Il Como vuole sempre fare la partita a prescindere dall'avversario.

"La filosofia di Fabregas è chiara. A fine stagione sapremo se sarà giusta o sbagliata. Stiamo proseguendo su questa via a partire dall'anno scorso, i risultati cambiano la percezione di ciò che viene fatto ma noi continuiamo su questa idea. I ragazzi hanno grande entusiasmo, dobbiamo fare 2/3 risultati utili consecutivi per ritrovare fiducia".

Il tuo gol nel derby contro la Lazio?

"Mi fa piacere essere ricordato per qualcosa di così importante. Per la tifoseria e per la città è qualcosa di indimenticabile, ha un valore diverso questo gol".

Eravate un bel gruppo.

"Era una squadra che manteneva una struttura ben consolidata nel corso degli anni, erano presenti tanti italiani. Ci siamo tolto belle soddisfazioni, anche se ne meritavamo di più. Giocavamo un bel calcio, che ci ha portato a essere ricordati con grande piacere".

La tifoseria?

"Per giocare lì serve personalità. La tifoseria ti trascina e ti impone di far bene anche nei momenti di difficoltà, è molto calorosa e fedele. Ti può dare una mano in tantissimi momenti".

La Roma ha avuto un inizio complesso.

"Ci sono state parecchie vicissitudini ma ora è arrivato Ranieri, un allenatore di grandissima esperienza e che ha a cuore la squadra. Ora sta trovando risultati positivi, che possono dare fiducia ed entusiasmo in vista delle prossime partite. La Roma ha speso e investito portando Dovbyk, Soulé, Hummels, Hermoso e Koné. Il nucleo storico può dare una mano a tutti i nuovi. A inizio stagione ha sofferto, ora la squadra è in ripresa".

Como-Roma? Nico Paz?

"Partita tosta per entrambe le squadre. Il Como ha bisogno di punti e la Roma vuole tornare a competere nelle zone alte della classifica. Mi aspetto una bella partita. Nico Paz sta facendo molto bene, ha buona mentalità e non si sta adagiando su ciò che sta facendo. Ha tanto lavoro da fare anche se parte da una buonissima base. Ci dà una grossa mano in tante situazioni e sta ripagando la nostra fiducia".

(asroma.com)

