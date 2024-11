VIDEO - Ranieri sulle condizioni di Dybala: "Dobbiamo aiutarlo a capire i motivi del fastidio. Meglio perderlo per una partita che per un mese"

A due giorni da Napoli-Roma, big match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati l'allenatore si è soffermato sui continui problemi fisici di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Dobbiamo aiutare il ragazzo, se ha questo fastidio va risolto. Se viene evidenziato che non c'è un vero infortunio allora bisogna scandagliare ancora di più e capire il perché di questo dolore. Stiamo facendo tutto il possibile affinché sia disponibile. Ho parlato con lui in questi giorni, è sempre positivo. Io non voglio rischiare il giocatore, preferisco perderlo per una partita piuttosto che per un mese. Vediamo, abbiamo tre partite in sequenza tutte belle. Voglio parlare con lui e capire cosa mi può dare".

