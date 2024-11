VIDEO - Ranieri su Pellegrini: "Gli ho detto di staccare la spina per resettarsi e tornare ai suoi livelli". E poi lo esalta: "Solo Lampard segnava come lui"

A due giorni da Roma-Atalanta, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul difficile momento vissuto da Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Gli ho detto: 'Stai correndo come un pazzo e senti il peso di questa situazione. Voglio che tu ti diverta, stacchi la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco'. Nella mia carriera ho avuto due centrocampisti fenomenali nel saper fare gol e sono Lampard e Pellegrini. Quanti centrocampisti segnano come lui? Io aiuto la Roma e ho spiegato a lui il mio programma".