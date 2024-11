VIDEO - Ranieri: "Non serve un mago per risolvere i problemi. Cerco di tirare fuori l'entusiasmo del bambino che è dentro i calciatori"

A due giorni da Napoli-Roma, big match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati l'allenatore si è soffermato sul compito e sul rapporto con i giocatori. Ecco le sue parole: "Ringrazio i tifosi per la fiducia, è incredibile vedere quelle manifestazioni di affetto e stima. La pressione l'ho sempre avuta, se non l'avessi voluta non avrei scelto di tornare. La squadra ha bisogno di tutti, ha fatto male e ora dobbiamo fare ciò di cui siamo capaci. Non serve un mago ma una persona normale che dia loro fiducia e piano piano si risolvono i problemi. Ho sempre cercato di tirar fuori il bambino che è dentro di loro. Facciamo un mestiere bellissimo, dobbiamo far di tutto per tornare indietro e cercare di giocare con l'entusiasmo di un bambino anche se siamo adulti".

