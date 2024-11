VIDEO - Ranieri: "Non guardo mai il nome dell'avversario, tutte le squadre vogliono batterti. Il calcio è semplicità ma è difficile renderlo facile"

A due giorni da Roma-Atalanta, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul divieto di sottovalutare le squadre più abbordabili sulla carta. Ecco le sue parole: "Non ho mai visto il nome dell'avversario. Possiamo affrontare la squadra più straordinaria di sempre ma magari è in un momento sfortunato... Per me sono tutte squadre che ti vogliono battere e noi dobbiamo cercare di vincere. Il calcio è semplice, ma la cosa difficile è renderlo semplice".