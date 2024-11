VIDEO - Ranieri e l'importanza dei tifosi: "Sono l'anima di una squadra. Dobbiamo essere bravi a portarli da noi con le prestazioni, il calcio è semplice"

A due giorni da Napoli-Roma, big match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati l'allenatore si è soffermato sull'importanza dei tifosi. Ecco le sue parole: "La qualità c'è, è una buona squadra che va supportata da me e dai tifosi, che sono l'anima di una squadra. L'allenatore può essere bravo o meno, ma i tifosi sono la benzina della squadra. La squadra deve tirarseli dietro con ottime prestazioni e voglia di far vedere chi siamo. Il calcio è semplice".

?️ #Ranieri in conferenza stampa: “La qualità c’è, è una buona squadra che va supportata da me e dai tifosi che sono la benzina. Sta a noi tirarceli dietro con ottime prestazioni. Il calcio è semplice” ?#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/meqodplKeC — laroma24.it (@LAROMA24) November 22, 2024