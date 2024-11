VIDEO - Ranieri e la sua idea di calcio: "Costringo i calciatori a giocare solo in avanti. A me piace quando le squadre provano a farsi gol"

A due giorni da Roma-Atalanta, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla sua idea di calcio, utilizzando come esempio la sua parentesi al Valencia. Ecco le sue parole: "Li costringo a giocare solo in avanti (ride, ndr). Io amo quando vedo che le squadre provano a farsi gol, sono contento. Quando vedevo le partite cambiavo canale quando passavano il pallone all'indietro perché non volevo addormentarmi. A Londra sia noi sia loro volevamo fare gol e io questo voglio. Voglio che la gente veda la partita e dica 'Finalmente proviamo a vincere'. A Valencia, al primo allenamento, ho fermato tutto e ho detto 'La porta avversaria sta dall'altra parte, quando ci arriviamo?'".