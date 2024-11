VIDEO - Juric sul caso Hummels: "Mai un litigio, è un grandissimo professionista. Scelgo il calciatore che fa meglio le cose che chiedo"

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15. Tra i tanti temi trattati l'allenatore croato si è soffermato sul caso Hummels e ha spiegato i motivi della scelta di continuare a escludere il centrale tedesco. Ecco le sue parole: "Hummels? Mai un litigio, è un grandissimo professionista. Io devo scegliere uno che deve fare determinate cose e Cristante contro l'USG le ha fatte. Non c'è nessun litigio, così come quando ho messo Pisilli al posto di Pellegrini. L'ho messo perché Pisilli mi faceva determinate cose che richiedevo. So che è pesante e anche io mi aspettavo di avere di più appena arrivato, ma devo essere onesto e scegliere il calciatore che fa meglio le cose che chiedo. Non devo nascondermi dietro i problemi. Se Pisilli mi dà più garanzie di Pellegrini allora metto Pisilli anche se è un ragazzino".