VIDEO - Juric su Soulè: "Ha giocato tantissimo. Ci vuole pazienza, non deve volere tutto e subito"

Ivan Juric, alla vigilia di Verona-Roma, ha parlato anche della situazione di Matias Soulè. Le sue parole: "Ha giacato tantissimo prima di ammalarsi, non vedo problemi. In quel posto abbiamo ottimi giocatori, bisogna scegliere di partita in partita. Baldanzi sta facendo benissimo, Dybala bene, lui può crescere. Ci vuole pazienza con i giovani, anche se vogliamo tutto e subito. Il nostro è un ambiente frenetico, caratterizzato dalla fretta, tuttavia gli esempi di Buongiorno, Ricci e Zaccagni nelle mie esperienze testimoniano che se hanno voglia i calciatori crescono tanto”.