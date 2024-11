VIDEO - Juric: "Dybala out contro il Bologna. Non si tratta di un infortunio ma di sensazioni e fastidi"

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15. Tra i tanti temi trattati l'allenatore croato si è soffermato su Dybala, il quale salterà il match a causa di un fastidio muscolare. Ecco le sue parole: "Non si tratta di infortuni ma di sensazioni, fastidi, cicatrici a causa dei tanti infortuni passati. Queste sensazioni non ti lasciano tranquillo ed è successo un po' in Belgio e ieri voleva provare ad allenarsi ma sentiva un fastidio".