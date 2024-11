VIDEO - Juric: "Dovbyk dovrebbe allenarsi oggi. Le mie sono tutte scelte tecniche"

Alla vigilia di Verona-Roma, Ivan Juric ha parlato delle condizioni di Dovbyk e delle scelte di formazione in mezzo al campo. Le sue parole: "Dovbyk dovrebbe allenarsi oggi, in base a quello decideremo. Gli altri uguale, devo vedere chi ha recuperato e chi no, ma sono tutte scelte tecniche. Gioca uno o l'altro non mi cambia. Ieri Dovbyk non si è allenato, non ha fatto nulla dall'ultima partita"