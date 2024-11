VERONA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dybala in panchina, Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

Per dare continuità. Dopo la vittoria casalinga col Torino, la Roma fa visita al Verona di Zanetti nell'11a giornata di campionato: al Bentegodi il fischio d'inizio è fissato per le 18,00. Ivan Juric conferma il terzetto difensivo visto con i granata, dà ancora spazio alla coppia Koné-Le Fée a centrocampo con Celik e Zalewski sulle corsie. Davanti Dybala va in panchina, mentre tornano dall'inizio Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk, reduce dalla febbre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: Montipò; Daniliuc, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Harroui, Bandeira, Mosqueira, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi.

All.: Zanetti.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Juric.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Meli - Alassio. IV uomo: Marchetti. VAR: Pairetto. AVAR: Maresca.

PREPARTITA

17.00 - Il giornalista di Sky Sport anticipa le scelte di Juric: