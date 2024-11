Allenamento mattutino a Peschiera per il Verona che sta ultimando la preparazione in vista dell'impegno casalingo contro la Roma. Diverse le assenze: restano ai box per infortunio Dawidowicz, Frese e Cruz. Da valutare la condizione di Okou, assente a Lecce per un problema di natura muscolare. Non ci saranno nemmeno gli squalificati Tchatchoua e Belahyane entrambi espulsi nel match con i salentini. Domani la rifinitura.