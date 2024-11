Conquistato un punto importante a Londra grazie al 2-2 contro il Tottenham, la Roma deve rilanciarsi anche in campionato e lunedì alle ore 20:45 affronterà allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nella giornata di domani Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' e alle ore 13 risponderà alle domande dei cronisti in vista del big match.