La Roma deve immediatamente dimenticare il deludente pareggio per 1-1 contro l'Union Saint Gilloise e in campionato è reduce dal ko per 3-2 contro l'Hellas Verona. Domani alle ore 12 Ivan Juric tornerà a parlare in conferenza stampa nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e lo farà alla vigilia della delicatissima gara tra Roma e Bologna, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico.