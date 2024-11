Due gare in scena alle 15.00 in questa domenica di Serie A: la Fiorentina vince in trasferta sul campo del Como, a Torino i granata pareggiano col Monza. La squadra di Palladino batte 2-0 il Como: al 19' Adli sblocca la gara, al 68' Kean la chiude. Sull'altro campo termina 1-1 tra Torino e Monza: alla rete di Masina al 59' risponde il gol di Djuric al 63'.