Serie A: Roma al 3° posto per spettatori dietro Inter e Milan. Lazio ultima per percentuale di riempimento

Uno studio conferma come le presenze allo Stadio Olimpico siano comunque tra le migliori in Italia nonostante la stagione della Roma sia iniziata nel peggiore dei modi. La Roma, infatti, è al 3° posto con 63.541 spettatori medi, dietro solo a Inter e Milan.

Nella classifica stilata in base alla percentuale di riempimento dell'impianto, invece, al comando c'è la Juventus, seguita da Como e Atalanta. 7° posto per la Roma, col 94,02% di stadio pieno mentre per trovare l'altra affittuaria dello Stadio Olimpico bisogna scorrere l'intera graduatoria: ultimo posto per la Lazio con un 62,02%.

(calcioefinanza.it)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO