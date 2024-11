Serie A, Napoli-Atalanta 0-3: Lookman e Retegui affossano Conte

Alle 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona si è giocato il big match tra Napoli e Atalanta. Il risultato finale è stato un netto 0-3 in favore della Dea, che grazie ai soliti Ademola Lookman e Mateo Retegui riesce a stendere la capolista della Serie A e ad ottenere 3 punti fondamentali per tornare dentro alla corsa Scudetto. Il nigeriano è scatenato e al minuto 10 porta in vantaggio la squadra allenata da Gasperini. Al 31' si ripete e gela lo stadio degli Azzurri. Nella ripresa la formazione di Antonio Conte tenta di reagire ma la perfetta fase difensiva dei bergamaschi blocca il risultato fino al 92', quando Mateo Retegui chiude definitivamente i giochi. Atalanta che sale al secondo posto con 22 punti in classifica e mette pressione al Napoli che rimane fermo a 25.