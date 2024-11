Serie A, Monza-Milan 0-1: Reijnders regala i tre punti ai rossoneri

Alle 20.45 all’U-Power Stadium è stato fischiato il calcio d’inizio di Monza-Milan, poi terminata 1-0 per gli ospiti con la rete firmata Reijnders a pochi minuti dallo scadere della prima frazione di gioco. Nel primo tempo i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, anche con Maldini. Nel secondo tempo, Fonseca ha riorganizzato la squadra arretrando Pulisic quasi a mezzala, permettendo ai rossoneri di trovare maggiore equilibrio. Il Monza è stato meno aggressivo, salvo qualche spunto nel finale, mentre il Milan ha sprecato un paio di occasioni importanti, soprattutto con Leao. Tre punti che portano i rossoneri a quota 17 al settimo posto. Il Monza resta a 8 punti.