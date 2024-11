Serie A, Milan-Juventus 0-0: big match senza emozioni

Alle 18.00 a San Siro è stato fischiato il calcio d’inizio di Milan-Juventus. I rossoneri affrontano una Juventus in difficoltà a causa degli infortuni, ma comunque ben organizzata. Gli uomini di Thiago Motta, pur non riuscendo a generare molte occasioni, si mostrano più convincenti e tengono bene il campo nel primo tempo, che si conclude senza gol. Nonostante qualche fiammata bianconera, con Yildiz e Koopmeiners che non inquadrano la porta, i rossoneri non riescono a sfruttare gli spazi e l'andamento della partita resta equilibrato. Nel secondo tempo, la musica non cambia: la gara rimane bloccata, priva di occasioni concrete e con il pallone che raramente finisce verso la porta. I bianconeri non concedono spazi, mentre il Milan, dopo l’ingresso di Pulisic, tenta di dare un po’ di brio senza però riuscirci. L'incontro si trascina stancamente fino al 90’, con il pubblico di San Siro che non nasconde il proprio disappunto. Una partita noiosa, bloccata dalla solidità difensiva di una Juve in emergenza, ma mai davvero vibrante.