Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: decide Zaccagni su rigore

Terza vittoria di fila della Lazio che batte 2-1 il Cagliari all'Olimpico nel posticipo del lunedì sera dell'undicesima giornata di Serie A grazie ai gol di Dia al 2' e Zaccagni su rigore al 76'. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Luvumbo al 41', coi sardi che finiscono la partita in nove uomini per la doppia espulsione al 79' di Mina e Adopo.

Il terzo successo consecutivo permette ai biancocelesti di restare al 3° posto in classifica in compagnia di Atalanta e Fiorentina con 22 punti, 3 in meno del Napoli capolista e 2 in meno dell'Inter. Terza sconfitta di fila invece per i sardi che restano fermi a quota 9 in 14a posizione insieme a Parma, Genoa, e Como.