Serie A, Lazio-Bologna 3-0: i biancocelesti restano sulla scia di Fiorentina, Inter, Atalanta e Napoli

La Lazio batte 3-0 il Bologna nel posticipo serale della 13° giornata e ottiene la sua quinta vittoria consecutiva in campionato. Nel primo tempo da segnalare l'espulsione ingenua per doppia ammonizione di Pobega in casa rossoblù, coi padroni di casa che ne approfittano e sbloccano al 68' con Gigot. Il Bologna lascia spazi e quattro minuti dopo Zaccagni segna il 2-0 e chiude di fatto la partita, con Dele-Bashiru che al 92' fissa il risultato sul 3-0. I biancocelesti salgono quindi a 28 punti, restando sulla scia di Fiorentina, Inter, Atalanta e Napoli (tutte vittoriose).