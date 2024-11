A Thiago Motta e ai suoi il primo derby della Mole della stagione. In casa bianconera il match delle 20:45 è finito 2-0 per Vlahovic e compagni, ora a 24 punti in classifica e quindi momentaneamente a 1 punto della vetta. Weah ha aperto le marcature nel primo tempo, Yildiz ha firmato il 2-0 definitivo.