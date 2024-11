Serie A, il Parma batte 1-2 in rimonta il Venezia: decisivo il gol di Bonny

Alle ore 15 è andato in scena lo scontro salvezza tra il Venezia e il Parma e si è concluso con il punteggio di 1-2 in favore degli ospiti. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Nicolussi Caviglia al minuto 5, ma al 17' è arrivata la reazione degli emiliani con Valeri, il quale ha ristabilito la parità. La gara è rimasta in equilibrio fino al 68', quando Bonny, entrato in campo da appena tre minuti, ha realizzato la rete del definitivo 1-2. Grazie a questo successo, il secondo in campionato per il Parma, gli uomini di Pecchia salgono al tredicesimo posto in classifica a 12 punti (-1 dalla Roma), mentre il Venezia di Di Francesco resta ultimo a quota 8.