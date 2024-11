Serie A, il Cagliari la riprende in extremis: con il Milan finisce 3-3

Per la dodicesima giornata di Serie A, all'Unipol Domus si è disputato il match tra Cagliari e Milan, terminato 3-3. Il vantaggio iniziale di Nadir Zortea aveva illuso la squadra di Nicola che si è poi fatta ribaltare dalla doppietta di Rafael Leao. Nella ripresa è Zappa a sfruttare un errore di Fofana e a riportare la sfida sul 2-2. Appena entrato, al 69' è Tammy Abraham a riportare in vantaggio i rossoneri che però non riescono a proteggere il vantaggio e all'89' subiscono il gol del pareggio ancora con Zappa. Pareggio che serve più al Cagliari che al Milan. I sardi scavalcano Genoa e Lecce e raggiungono il sedicesimo posto con 10 punti, rossoneri che invece rimangono fermi al settimo posto con 18 punti.