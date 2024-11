Serie A, Hellas Verona-Inter 0-5: manita dei nerazzurri in 41 minuti e momentaneo primo posto in classifica

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra Hellas Verona e Inter, conclusasi con il clamoroso punteggio di 0-5 in favore dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno dominato dal primo all'ultimo minuto e hanno chiuso immediatamente la pratica segnando cinque reti in appena un tempo. A sbloccare il match ci ha pensato Correa al 17' e successivamente sono arrivati i gol di Thuram (doppietta in tre minuti), de Vrij e Bisseck. Nella ripresa gli scaligeri hanno provato a spingersi in avanti, senza però creare problemi alla retroguardia dell'Inter. Grazie a questo successo i nerazzurri salgono al primo posto a 28 punti scavalcando momentaneamente il Napoli (fermo a 26 in attesa della gara contro la Roma), mentre l'Hellas Verona resta quattordicesimo a quota 13.