Altra vittoria per la Fiorentina. Nella 12esima giornata di campionato la squadra di Raffaele Palladino batte il Verona al Franchi: termina 3-1. Apre le marcature la rete di Kean al 4', al 18' gli ospiti pareggiano con il gol di Serdar. Nella ripresa, al 59', Kean si ripete e porta di nuovo avanti i viola e in pieno recupero sigla la tripletta personale. Con questo risultato la Fiorentina sale a quota 25 punti in classifica, mentre il Verona resta a 12.