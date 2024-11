Prosegue la 13esima giornata di Serie A con due posticipi in programma oggi. Nel pomeriggio termina in parità la sfida tra Empoli e Udinese: al Castellani finisce 1-1. Al 23' Pellegri sblocca il risultato portando in vantaggio la squadra di casa, nella ripresa al 76' Davis ristabilisce l'equilibrio. Con questo risultato l'Empoli si porta a 16 punti, l'Udinese a 17.