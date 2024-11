Serie A, Empoli-Como 1-0: i toscani superano la Roma in classifica. Il Genoa batte 1-0 il Parma

Il penultimo slot della giornata di campionato vedeva in campo Empoli-Como e Parma-Genoa. Doppio 1-0: per i toscani il successo vale quota 14 punti in classifica, scavalcando così anche la Roma ferma a 13.

Nell'altra gara, invece, Pinamonti regala il successo al Genoa che così esce momentaneamente dalla zona retrocessione.

Durante il primo tempo un caso curioso ha visto protagonista in negativo l'arbitro Guida: su un retropassaggio, il portiere del Genoa, Leali, ha preso la palla con le mani, con l'arbitro che ha assegnato un calcio di punizione indiretto dall'interno dell'area di rigore ma ha anche ammonito l'estremo difensore rossoblu. Contrariamente a quanto prevede il regolamento, che specifica come non debba esser presa alcuna sanzione nei confronti del portiere. Trattandosi di ammonizione, però, il Var non è potuto intervenire.