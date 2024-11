Serie A, Como-Monza 1-1: ad Engelhardt risponde Caprari

Alle ore 15:00 è andata in scena la sfida tra Como e Monza, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra guidata da Cesc Fabregas aveva trovato la rete del vantaggio al 36' con il centrocampista Engelhardt, ma, al minuto 54 è stato Gianluca Caprari a rimettere in parità dalla sfida trasformando un calcio di rigore causato da Nico Paz. Le due formazioni si sono quindi guadagnate un punto a testa che, però, non smuove di molto la classifica. I lariani rimangono dunque al diciottesimo posto con 11 punti, mentre la formazione allenata da Alessandro Nesta resta al penultimo posto con 10 punti.