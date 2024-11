Serie A, Atalanta-Udinese 2-1: Pasalic e l'autorete di Touré firmano la rimonta. La Dea aggancia il Napoli in vetta

Alle ore 12:30 è andata in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la partita tra Atalanta e Udinese e si è conclusa con il punteggio di . La gara è molto equilibrata e a spezzare l'equilibrio ci pensa Kamara al terzo minuto di recupero con un bolide mancino imprendibile per Carnesecchi. Nella ripresa arriva la reazione della Dea, che ribalta il match in quattro minuti: al 56' Pasalic pareggia i conti e al 60' l'autorete di Touré regala la vittoria ai bergamaschi. Grazie a questo successo l'Atalanta sale momentaneamente al pirmo posto in classifica a 25 punti (gli stessi del Napoli, impegnato stasera in casa dell'Inter), mentre l'Udinese resta ottava a quota 16.