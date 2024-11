Sul sito della Lega Serie A, sono stati resi noti anticipi e posticipi della 19a e 20a giornata. Tornerà a giocarsi in notturna il derby tra Roma e Lazio: calcio d’inizio fissato alle 20:45 di domenica 5 gennaio, con la sfida in programma su Dazn.

Domenica 12 gennaio alle 18:00, invece, sarà la volta di Bologna-Roma (sfida trasmessa su Sky e Dazn).

(legaseriea.it)

VAI ALLA NEWS