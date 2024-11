Roma, per il post Juric si esclude la pista italiana. Sondaggi per Terzic e Lampard, ma ancora nessuna trattativa

Dopo l'ennesima sconfitta per 2-3 in casa contro il Bologna è arrivato l'esonero di Ivan Juric, con la Roma che ha ufficializzato l'addio del tecnico croato tramite un comunicato sul proprio sito. E' in corso la ricerca del suo prossimo sostituto ma secondo l'emittente sportiva, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero dell'ex ct della Nazionale Roberto Mancini (e in minor parte di Claudio Ranieri), il prossimo tecnico giallorosso non dovrebbe essere italiano. Si valuta quindi la pista estera con due sondaggi per l'ex tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic e Frank Lampard: ancora però nessuna trattativa in corso.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE