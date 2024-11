Roma-Bologna, striscioni e contestazione all'Olimpico: "Avete rotto il ca**o". E ancora: "Società e giocatori indegni di questi colori" (FOTO)

Un clima non di certo semplice quello allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Bologna. Poco dopo il fischio di inizio, infatti, dalla Curva Sud è apparso uno striscione eloquente, con scritto: "Avete rotto il ca**o". In sottofondo il coro dei tifosi “solo la maglia tifiamo solo la maglia”. Poco dopo è apparso un altro striscione con scritto: "Società e giocatori indegni di questi colori"