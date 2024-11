Roma-Bologna: Pellegrini in tribuna. Anche Zalewski assente per febbre

Alle ore 15 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Bologna, valida per la dodicesima giornata di Serie A, e Ivan Juric non potrà contare su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista aveva infatti accusato un risentimento muscolare nell'ultimo allenamento e non ha recuperato nonostante la convocazione: il capitano non è presente nella distinta e siederà in tribuna, anche se è arrivato allo stadio con la squadra.

Assente anche Nicola Zalewski, il quale non sarà della partita a causa della febbre.