Roma-Bologna, non solo Dybala: out anche Hermoso. Lo spagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio

Altra tegola per Ivan Juric in vista del match contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, oltre a Paulo Dybala, che oggi si è allenato a parte e non sarà convocato, anche Mario Hermoso non prenderà parte al match. Lo spagnolo, infatti, non ha ancora recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due sfide. I tempi di ripresa sono più lunghi di quanto lo staff medico avesse preventivato.