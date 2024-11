ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli dal 1', ballottaggio Soulè-Baldanzi

Ultima spiaggia per Ivan Juric, che affronta la sfida contro il Bologna delle ore 15 da separato in casa. Scelte quasi obbligate per il tecnico croato, che in difesa ritrova Ndicka con Mancini e Angelino ai fianchi. Sugli esterni Celik e Zalewski, mentre in mezzo al campo Cristante, preferito a Le Fèe, vicino a Konè. Davanti, senza Dybala e con Pellegrini che partirà dalla panchina, spazio a Pisilli, con Baldanzi e Soulè che si giocano l'altra maglia alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Soulè, Pisilli, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, El Shaarawy; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.