Roma-Bologna: i convocati di Juric. out Dybala ed Hermoso, c'è Ndicka (FOTO)

Come già anticipato da Ivan Juric in conferenza stampa, Paulo Dybala non è stato convocato per il match di domani tra Roma e Bologna. Oltre all'argentino, e al da tempo assente Alexis Saelemaekers, il tecnico croato dovrà rinunciare anche a Mario Hermoso. Lo spagnolo, infatti, non ha ancora recuperato dall'infortunio. C'è invece Evan Ndicka, che aveva saltato la trasferta europea in Belgio a causa di un attacco influenzale. Ecco i convocati di Ivan Juric.

PORTIERI: Svilar, Ryan, Marin

DIFENSORI: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud

CENTROCAMPISTI: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski, Soulé

ATTACCANTI: Dovbyk, Shomurodov