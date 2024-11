Roma-Bologna, i convocati di Italiano: ancora out Erlic, El Azzouzi e Aebischer (FOTO)

Domani alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Bologna, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i giallorossi e sono assenti gli infortunati Erlic, El Azzouzi, Aebischer e il lungodegente Cambiaghi.

L'elenco dei convocati

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Illing Jr, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.